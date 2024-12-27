ميكيل أرتيتا يطلب تعزيز هجوم آرسنال

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي آرسنال يستهدف تعزيز هجومه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “تيليجراف” البريطانية، فإن آرسنال يرغب بالتعاقد مع مهاجم وولفرهامبتون، ماتيوس كونيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميكيل أرتيتا يريد التعاقد مع كونيا لتعويض غياب الثنائي بوكايو ساكا ورحيم سترلينج بسبب الإصابة، رغم امتلاكه العديد من العناصر الهجومية مثل كاي هافيرتز وجابرييل جيسوس.

خلال الموسم الحالي، شارك ماتيوس كونيا في 18 مباراة مع وولفرهامبتون في البريميرليج، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.