أمير قطر يصدر أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، اليوم الثلاثاء، الأمر الأميرى رقم ( 2 ) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" ، أن الأمر الأميرى نص على أن يعين كل من ، الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع ، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة ، و لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي ، إضافة إلى منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة ، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات .

وأضافت أنه قضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.