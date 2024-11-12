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أمير قطر يصدر أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، اليوم الثلاثاء، الأمر الأميرى رقم ( 2 ) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" ، أن الأمر الأميرى نص على أن يعين كل من ، الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع ، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة ، و لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي ، إضافة إلى منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة ، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات .

وأضافت أنه قضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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