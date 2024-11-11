السعودية: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف نزيف الدم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إن السلطة الفلسطينية هى الجهة القادرة على التحكم في الضفة الغربية، لكن النشاط الصهيوني يهدف تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على القيام بمهامها في دولة فلسطين.

غياب موضوعية المجتمع الدولي

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال إلقاء كلمته في ختام القمة العربية الإسلامية، المذاعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب على المجتمع الدولي التحلي بالموضوعة سريعًا واستخدام أساليب الضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف هذا النزيف.