عضو فى حماس: التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة أمر ممكن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - قال حسام بدران، العضو البارز في المكتب السياسي لحركة حماس في قطر، في بيان نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل: إن التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة أمر ممكن.

وأضاف "بدران": "مطالبنا واضحة ومعروفة، ويمكن التوصل إلى اتفاق، بشرط أن يظل رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ملتزما بما تم الاتفاق عليه بالفعل".

المقترح المصري

وسبق وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، ويتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولًا إلى وقف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "الأشقاء في القطاع يتعرضون لحصار صعب جدًا يصل لحد المجاعة ومهم جدًا إدخال المساعدات في أسرع وقت ممكن".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر ضد أي محاولة لتهجير القسري من القطاع إلى خارجه، مشيرًا إلى أن هذا أمر ليس في صالح القضية الفلسطينية.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ناقش مع نظيره الجزائري الأوضاع في المنطقة وتطورات الأوضاع في غزة ولبنان، ثم الأوضاع في ليبيا والسودان.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "التوافق كان على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدًا عن التدخل في شئون الدول أو التأمر وإذكاء الفتن بين الدول وبعضها البعض فيما يخص غزة تحديدًا".

وأكد الرئيس أن هناك إجماعًا عربيًا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين أمر كلنا نحرص عليه منذ بداية الاقتتال في السابع من أكتوبر.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الإطار لأن حجم المعاناة التي يتعرض لها أهل قطاع غزة ضخم جدًا، القطاع تحت الحصار لما يقرب من 4 أشهر حتى الآن".