جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك للمرة الأولى منذ أيام.

وقال شهود لوكالة "رويترز"، إنهم سمعوا دوي انفجار، وشاهدوا عمودًا من الدخان.

ونفذ جيش الاحتلال غارة ثانية استهدف بها الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد دقائق من قصف مبنى في حارة حريك.

ويأتي ذلك بعد أقل من ساعة على إصدار جيش الاحتلال أمرًا بإخلاء "فوري" لعدة مبانٍ في حدود 500 متر داخل حارة "حريك" بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 12 شهرًا بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

ومنذ منتصف سبتمبر الماضي تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وصولًا إلى اغتيال الأمين العام للجماعة حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومعه قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة.

وبداية أكتوبر الجاري أعلن جيش الاحتلال بدء تنفيذ عملية برية في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله" في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا جديدًا في الصراع الدائر بين الجانبين ويهدد بنشوب حرب إقليمية.

وأسفرت الغارات عن دمار واسع، ما دفع أكثر من 1.2 مليون شخص للنزوح، كما بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر 2023 أكثر من 2350 شهيدًا و10 آلاف مصاب بحسب الصحة اللبنانية.