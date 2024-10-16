وزير خارجية الأردن ينقل رسالة من الملك عبدالله الثانى إلى الرئيس التركى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وتركيا، وإدامة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وخصوصاً في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء التصعيد الإقليمي الخطير ونصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في رسالة نقلها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له، اليوم الثلاثاء، نقل خلالها تحيات الملك عبدالله الثاني لأرودغان.

وبعث الرئيس أردوغان خلال اللقاء تحياته إلى الملك عبدالله الثاني وأكد اهتمامه بزيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تعزيزاً للعلاقات الأخوية التي تربطهما.. كما أكد استمرار العمل المشترك لإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية جميع حقوقه المشروعة.

وجرى خلال اللقاء، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم، تأكيد ضرورة وقف العدوان على لبنان، وإنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، ووقف خروقات الوضع التاريخيّ والقانوني في المقدسات في القدس المحتلة.

وكان الصفدي قد أجرى خلال زيارته الرسمية لتركيا محادثات مع نظيره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وشارك وإياه في جلسة حوارية بعنوان "الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين"، ضمن مؤتمر "مستقبل فلسطين".