وزير الدفاع الماليزي: نرغب في تعزيز الشراكة العسكرية مع الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد العبدالله، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في قصر بيان ، وزير دفاع مملكة ماليزيا الصديقة، داتو سري محمد خالد بن نور الدين، والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسُبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء، عبدالعزيز الدخيل، ورئيس الأركان العامة للجيش، الفريق الركن طيار بندر المزين، ووكيل وزارة الدفاع، الشيخ الدكتور عبدالله المشعل، وسفير الكويت لدى ماليزيا، راشد الصالح.

علاقات عميقة

إلى ذلك، بحث النائب الأول، مع وزير الدفاع الماليزي، أوجه تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع الكويتية، خلال استقبال اليوسف للوزير بن نور الدين والوفد المرافق، بمقر الوزارة.

وأكد اليوسف عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الكويت وماليزيا، وحرص الجانبين على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، خصوصاً في المجالات العسكرية.

من جانبه، أعرب الوزير بن نور الدين، عن سعادته بزيارة الكويت، وأشاد بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز الشراكة العسكرية بما يُحقق الأمن والاستقرار لكلا الطرفين.

وحسب البيان، تباحث الطرفان في سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع الكويتية والماليزية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة على المستوى الدفاعي.

حضر اللقاء المزين والمشعل ونائب رئيس الأركان، اللواء الركن طيار صباح الجابر، والسفير الصالح، وعدد من كبار قادة الجيش والوفد المرافق للوزير الماليزي.