الصليب الأحمر اللبناني: المستشفيات بحاجة ماسة إلى المساعدات الطبية لإنقاذ المصابين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني، الدكتور أنطوان زغبي، إن المستشفيات اللبنانية في حاجة ماسة إلى المساعدات الطبية لإنقاذ الحالات الحرجة جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضح زغبي - في تصريح لقناة النيل الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- أن الوضع في لبنان مأساوي وأن هناك نحو مليون شخص نزحوا جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، مبينا أن مستشفيات لبنان بحاجة ماسة إلى أدوية ومستلزمات طبية خاصة للتعامل مع أوضاع الحروب والإصابات الحرجة.

وأكد أن الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية تبذل قصارى جهدها لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين في مراكز الإيواء، مشيرا إلى أن المستشفيات اللبنانية لا تزال تستوعب أعداد المصابين، لكن المشكلة الآن تتمثل في إخلاء مستشفيات الجنوب المتواجدة بمناطق القصف الإسرائيلي.