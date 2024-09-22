ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 41431 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 03:35 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95818 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدًا، و58 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.