استقرار أسعار الذهب جراء خفض أسعار الفائدة

استقرار أسعار الذهب جراء خفض أسعار الفائدةاستقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين، عند مستوى أقل قليلًا من 2500 دولار للأوقية (الأونصة)، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون بيانات عن التضخم لشهر أغسطس للحصول على مزيد من الرؤى المتعلقة بخفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" لم يطرأ أي تغيير يُذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2497.53 دولارًا للأوقية، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة لتصل إلى 2526.40 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 28.01 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 924.02 دولار كما زاد البلاديوم واحد في المائة تقريباً إلى 919.76 دولار.