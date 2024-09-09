الخارجية الكويتية تستذكر «قائد العمل الإنساني» الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - استذكرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين، بكل فخر واعتزاز الأعمال والمبادرات الإنسانية لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي جاءت اعترافا وتقديرا من الأمم المتحدة لريادة دولة الكويت في الأعمال الإنسانية والإغاثية لشعوب العالم.

وفي بيان للوزارة بمناسبة ذكرى مرور 10 أعوام على تسمية الأمم المتحدة دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) وسمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه (قائدا للعمل الإنساني)، قالت «الخارجية» إن هذا التكريم أتى تقديرا للاهتمام المتواصل للأمير الراحل بالقضايا الإنسانية ولدور سموه رحمه الله في مناصرة الشعوب المنكوبة في جميع أرجاء الكرة الأرضية سعيا إلى تخفيف آثار النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية ومد يد العون بمساعدات إنسانية تمنح للجميع دون تمييز أو تفرقة بين دين أو جنس أو عرق.

وجددت «الخارجية» بهذه المناسبة التأكيد على التزام دولة الكويت بالنهوض بالقضايا الإنسانية ودعمها للجهود الدولية في هذا المجال مستلهمة ذلك من أعمال الخير التي جبل عليها الآباء والأجداد.

وأكدت حرص الكويت الدائم على حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية في العالم ومضيها بخطى ثابتة نحو الدفع لرفع المعاناة عن الشعوب المتضررة، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.