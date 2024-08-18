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بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 20.40 نقطة ليبلغ مستوى 7127.88 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المئة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 20.40 نقطة ليبلغ مستوى 7127.88 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المئة. وتم تداول 208.3 مليون سهم عبر تنفيذ 12941 صفقة نقدية بقيمة 49.5 مليون دينار كويتي (نحو 173.2 مليون دولار). وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 21.68 نقطة ليبلغ مستوى 6022.45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.36 في المئة من خلال تداول 92.8 مليون سهم عبر تنفيذ 6305 صفقات نقدية بقيمة 15.4 مليون دينار كويتي (نحو 46.9 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 32.54 نقطة ليبلغ مستوى 7765.16 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.42 في المئة من خلال تداول 115.5 مليون سهم عبر تنفيذ 6636 صفقة بقيمة 34 مليون دينار كويتي (نحو 103.7 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 36.60 نقطة ليبلغ مستوى 5856.91 نقطة بنسبة تراجع 0.62 في المئة من خلال تداول 54.8 مليون سهم عبر تنفيذ 3835 صفقة نقدية بقيمة 11.3 مليون دينار كويتي (نحو 39.5 مليون دولار).

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