أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 45,338

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 45,338أعلنت مصادر طبية فلسطينية ، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,338، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,764 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ونوهت إلى أن قوات العدو الصهيوني ارتكبت ثلاث مجازر، أسفرت عن استشهاد 21 مواطنا، وإصابة 51 آخرين.

