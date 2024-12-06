أخبار اليمن : 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عدد من أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى بنحو 40 ألفاً.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالقدس.
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