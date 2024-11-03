أخبار اليمن : إسرائيل قتلت 50 طفلاً في جباليا خلال يومين

إسرائيل قتلت 50 طفلاً في جباليا خلال يومين
قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، كاثرين راسل، إن الأسبوع الماضي شهد نهاية دامية من الهجمات في شمال قطاع غزة.
وأشارت راسل إلى مقتل أكثر من 50 طفلا في جباليا خلال اليومين الماضيين بسبب الهجمات الإسرائيلية.
ودعت المسؤولة الأممية إلى وقف الهجمات على المدنيين، بمن في ذلك العاملون في المجال الإنساني وما تبقى من المرافق والبنية التحتية المدنية في غزة.
ومنذ نحو شهر، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد عدوانه العسكري شمال غزة، وتحديدا في جباليا ومخيمها، حيث يستمر في قصف المدنيين، ونسف منازلهم، ويمنع دخول المساعدات، والغذاء، والمياه، والدواء، والوقود.
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