أخبار اليمن : الأمم المتحدة: الوضع في شمال غزة "كارثي"

الأمم المتحدة: الوضع في شمال غزة "كارثي"حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من أن الوضع في شمال غزة "كارثي"، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي هجومه العسكري على القطاع.

وقال المسؤولون، في بيان وقعه رؤساء هيئات من الأمم المتحدة، منهم جويس مسويا منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة، وهيئات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمات إغاثة أخرى، "إن السكان الفلسطينيين بأكملهم في شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف"، مؤكدين أن "المساعدات الإنسانية لا تتماشى مع حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة".

وأوضحوا أن السلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة، والعاملين في المجال الإنساني لا يشعرون بالأمان في أداء مهام عملهم ولا يستطيعون الوصول إلى المحتاجين بسبب القوات الإسرائيلية، وانعدام الأمن، داعين الاحتلال إلى وقف هجومه على غزة وعلى العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون تقديم المساعدة.

وكان الدفاع المدني الفلسطيني قد ذكر يوم الاثنين الماضي أن حوالي 100 ألف شخص تقطعت بهم السبل في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في شمال غزة دون إمدادات طبية أو غذائية.