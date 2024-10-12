أخبار اليمن : 42175 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

42175 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و175 شهيداً و98 ألفاً و336 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 49 شهيداً و219 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونوهت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القيود الإسرائيلية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب ضد قطاع غزة لليوم الـ 372 على التوالي مرتكبا العديد من المجازر ضد المدنيين بسبب القصف المكثف والعنيف جوا وبحرا وبرا مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.
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