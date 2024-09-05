أخبار اليمن : العفو الدولية تدعو لتحقيق دولي بـ"جرائم حرب"

العفو الدولية تدعو لتحقيق دولي بـ"جرائم حرب"دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى التحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة المحتل باعتبارها جرائم حرب.

وقالت المنظمة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر بشكل غير قانوني أراض زراعية ومباني مدنية وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع "منطقة عازلة".

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها قامت بتحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.

وقالت إريكا جيفارا-روزاس، المديرة بالمنظمة إن هذه التحليلات كشفت عن نمط "يتسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها". مضيفة: "الحملة المتواصلة للجيش الإسرائيلي من الدمار في غزة هي من نوع الدمار العشوائي".

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية كيف قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير مباني سكنية، وأجبرت آلاف العائلات على مغادرة منازلها، وجعلت أراضيها غير صالحة للسكن.

وقالت جيفارا-روزاس، إن إنشاء أي "منطقة عازلة" لا يجب أن يرقى إلى حد العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين.

وأضافت أن "إجراءات إسرائيل لحماية الإسرائيليين من الهجمات من غزة يجب أن تُنفذ بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر التدمير العشوائي والعقاب الجماعي".

ويزعم الاحتلال أن تدمير المباني في قطاع غزة، من بين أمور أخرى، يهدف إلى تدمير الأنفاق والبنية التحتية "الإرهابية" المستخدمة من قبل حركة حماس.