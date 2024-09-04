أخبار اليمن : الخارجية تدين إدعاءات الإرهابي نتنياهو بشأن محور فيلاديلفيا

الخارجية تدين إدعاءات الإرهابي نتنياهو بشأن محور فيلاديلفيا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الادعاءات الزائفة للإرهابي بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلاديلفيا، الرامية إلى التغطية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها يوم الاربعاء أن هذه التصريحات والادعاءات والزج باسم جمهورية مصر العربية تمت لأهداف صهيونية داخلية لعرقلة التواصل إلى أية اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن موقف حكومة التغيير والبناء المبدئي والمدعوم من القيادة العليا والشعب اليمني تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين مستمر ولن يتوقف حتى يتم إنهاء العدوان والحصار المفروض على قطاع غزة.
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