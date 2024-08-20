أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40 ألفاً و173

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40 ألفاً و173ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفاً و173 شهيداً، و92 ألفاً و857 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال، والنساء.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، وصل منها للمستشفيات 34 شهيداً و114 مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.