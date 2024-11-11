الذهب يواصل خسائره عالمياً

الذهب يواصل خسائره عالمياًانخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين، لثاني جلسة على التوالي مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع تلمسا لمزيد من الوضوح بخصوص الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2671.49 دولار للأوقية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 2678.50 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعد صعوده 0.6 في المائة في الأسبوع الماضي مقابل اليورو على وجه الخصوص.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 31.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 في المائة إلى 973.99 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 997.41 دولار للأوقية.