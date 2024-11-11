دوت الخليج -

350 مستعمراً صهيونياً يقتحمون الأقصى

اقتحم أكثر من 350 مستعمراً صهيونياً ، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. 350 مستعمراً صهيونياً يقتحمون الأقصىاقتحم أكثر من 350 مستعمراً صهيونياً ، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر صحفية فلسطينية بأن شرطة الاحتلال أغلقت في وجه المصلين باب المغاربة منذ الصباح، فيما سمحت لمئات المستعمرين باقتحام باحاته وتدنيسها، وأداء طقوس تلمودية واستفزازية. ومنذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في تشرين الأول/أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.



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