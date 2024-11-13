"بدأت رحلة الألبوم الأول".. محمد رمضان يكشف عن أحدث أعماله الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد رمضان عن أحدث أعماله الغنائية، وهو ألبوم غنائي جديد، يضم العديد من الأغاني، ومن المقرر طرحه قريبًا، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.

وكتب "رمضان":"صباح النجاح.. بدأت رحلة الألبوم الأول، نزلت امبارح على انستجرام جزء تشويقي من أول أغنيتين في أول ألبوم ليا، تجربة جديدة بتقربني أكتر لجمهوري وبتفهمنا بعض أكتر، رأيهم دايما بيهمني لأنهم مصدر حماسي وطاقتي.. الألبوم قريبًا".

آخر أعمال محمد رمضان

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية، هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في موسم رمضان قبل الماضي 2023، وحقق نجاحا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"

وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة "عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أحداث مسلسل "جعفر العمدة"

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية "عايدة" تقوم بدورها "زينة" وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.