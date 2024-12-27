انت الأن تتابع خبر تصفية 4 إرهابيين ينتمون لـ"داعش" في موسكو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت القوات الأمنية الروسية، اليوم (الجمعة)، من القضاء على 4 عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يستعدون لتفجير مركز شرطة في العاصمة "موسكو".

وكشفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان لها أن قوات الأمن نجحت في إحباط محاولة الإرهابيين الأربعة لتفجير أحد أقسام شرطة العاصمة بعبوة ناسفة وسيارة بها اسطوانات لغاز البروبان، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بأنهم يجمعون بيانات حول مركز للداخلية الروسية اختاروه هدفا للهجوم.

وأوضح البيان أن الإرهابيين أبدوا مقاومة مسلحة لدى محاولة اعتقالهم، فتم تحييدهم بالنيران، مشيرا إلى العثور بحوزتهم على أسلحة نارية وذخائر ومكونات عبوات ناسفة.