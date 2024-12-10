انت الأن تتابع خبر محمد البشير يتسلم مقاليد السلطة رسميا في سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسلمت اليوم الثلاثاء، حكومة محمد البشير رسميا مقاليد السلطة في سوريا، خلفا لحكومة محمد الجلالي في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال رئيس الحكومة السورية الجديد في تصريحات: "إن القيادة العامة كلفته بتسيير الاعمال حتى 1 مارس آذار القادم، أي لمدة 3 شهور.

وبحسب مصادر في الإدارة السياسية السورية، فإن وزراء حكومة الإنقاذ سيواصلون أعمالهم في حكومة تصريف الأعمال.

كما ستنظر الحكومة الانتقالية في حالة الجيش الحالي وستبحث في إعادة ترتيب أوضاعه، وسيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس ستكون أولويات في حكومة تصريف الأعمال.

وأكد رئيس الحكومة السورية المكلف، محمد البشير، أن الجلسة التي جرت اليوم الثلاثاء، وجمعت وزراء حكومة الإنقاذ مع وزراء النظام السابق، خصصت لاستلام الملفات من مؤسسات النظام المخلوع.

وأوضح البشير أن استلام البيانات يهدف إلى تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية وحتى يوضع الدستور.

وكشفت مصادر من إدارة العمليات السياسية في هيئة تحرير الشام، أنه سيتم حل كل الأجهزة الامنية السابقة وقوانين الإرهاب، فيما الجيش سيتم إعادة النظر به وربما تنحية القيادات في الصفوف الأولى والثانية فقط.

كما كشفت غرفة العلميات، أنه سيتم محاسبة كل من كان له علاقة بإراقة دماء السوريين ولن يتم التسامح مع ذلك الملف نهائيا.

ومحمد البشير كان رئيس حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب، وقال قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، أن للبشير خبرة في إدارة المناطق بإدلب وسيقوم باستنساخ تجربته الناجحة هناك في كامل محافظات سوريا.

من هو البشير؟

محمد البشير من مواليد محافظة إدلب بمنطقة جبل الزاوية عام 1983.

يحمل شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب 2007.

يحمل شهادة الشريعة والحقوق من جامعة إدلب 2021.

عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز، التابع للشركة الروسية للغاز عام 2011.

شغل سابقاً منصب مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب.

عمل وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ في إدلب عام 2022.

ترأس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة مطلع العام الجاري، وتم تعيينه رئيسا لها.

كلّفته المعارضة بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تمكنها من إسقاط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري 2024.