الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

انت الأن تتابع خبر الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت انت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومة الحرب يوآف غالانت.



وقالت المحكمة، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، بسبب وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.



وأضافت المحكمة في بيان، أن هناك “أسبابا منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.



وأوضحت أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.