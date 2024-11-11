مقتل 5 جنود اسرائليين في حادثين منفصلين في قطاع غزة

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رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل 5 جنود في حادثين منفصلين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية ، بمقتل 5 جنود وإصابة خامس بجروح خطيرة، جراء صاروخ مضاد للدروع في معارك شمالي قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى مقتل الرائد إيتمار فريدمان مسؤول فريق بوحدة "مكافحة الإرهاب" في إيلات بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة.

في السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربًا على قطاع غزة خلفت أكثر من 146 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" حربها، رغم قرار من مجلس الأمن الدوليبوقفها فورا، وأوامرمحكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال " إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.