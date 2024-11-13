انت الأن تتابع خبر وزير الخارجية المصري يصل بيروت .. ما القصة ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت لبحث التصعيد الإسرائيلي ووقف إطلاق النار مع كبار المسؤولين اللبنانيين.



ويسعى وزير الخارجية لتقديم رسالة دعم إلى لبنان في ظل الظروف السياسية والإنسانية الدقيقة التي يمر بها نتيجة العدوان الإسرائيلي على أراضيه.



ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة تسليم شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان بناء على توجيهات الرئيس المصري، فضلا عن إعادة عدد من المواطنين المصريين المقيمين في لبنان إلى أرض الوطن.



ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي بعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت لتبادل الرؤى بشأن مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار والوقوف على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في لبنان.



وتأتي زيارة الوزير المصري على وقع موجة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت.