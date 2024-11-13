انت الأن تتابع خبر تعرّف على أعضاء إدارة ترامب الثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يهدر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أي وقت في اختيار فريق إدارته الجديدة، حيث أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن مجموعة من الاختيارات.



جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي

سيصبح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، من جيل الألفية وثاني أصغر نائب رئيس في التاريخ. كان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو عندما اختاره ترامب ليكون نائبه.



ويُنظر إلى فانس باعتباره الوريث الواضح لحركة MAGA التي تتبنى مواقف شعبوية اقتصادية وتشكك في المشاركات الخارجية للولايات المتحدة مثل تمويل أوكرانيا.



وزير الخارجية: ماركو روبيو

هو ابن لمهاجرين كوبيين، يُنظر إليه باعتباره من صقور السياسة الخارجية الذي يؤيد بشدة اتباع خط صارم تجاه إيران والصين.

أطلق ترامب على روبيو لقب "ماركو الصغير" عندما ترشح ضده في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، لكن موافقته على تولي وزارة الخارجية يبدو أنها تشير إلى علاقة جيدة مع الرئيس المنتخب.

ويحظى روبيو باحترام كبير بين الجمهوريين المؤسسين، لكنه تبنى في الآونة الأخيرة مواقف سياسية أكثر شعبوية من الناحية الاقتصادية.

وزير الدفاع: بيت هيغسيث

اختار ترامب بيت هيغسيث، مقدم برنامج "Fox & Friends Weekend"، لقيادة وزارة الدفاع الأمريكية.

وهيجسيث هو أحد المحاربين القدامى في حربي العراق وأفغانستان، وقد حصل على نجمتين برونزيتين. وهو خريج جامعة برينستون وحصل على درجة الماجستير من كلية كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد.

وزارة الأمن الداخلي: كريستي نويم

تم اختيارحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم للإشراف على وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب. ومن النتظر أن تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، وستُكلف بتنفيذ العديد من خطط الترحيل التي وضعها ترامب.

وكانت حاكمة ولاية ساوث داكوتا في السابق مرشحة لمنصب نائب الرئيس لدى ترامب، لكنها خرجت من السباق بعد أن اعترفت في مذكراتها بأنها قتلت كلبها بعد أن وجدت أنه "غير قابل للتدريب".

مدير وكالة المخابرات المركزية: جون راتكليف

جون راتكليف هو عضو سابق في الكونغرس من تكساس وكان مديرا للاستخبارات الوطنية في عهد ترامب خلال فترة ولايته الأولى.

أثناء عمله كرئيس للمخابرات الوطنية، نفى راتكليف المزاعم غير المؤكدة التي قدمها "الجواسيس الكاذبون" بأن الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن كان جزءا من "حملة تضليل روسية".

ويُنظر إلى راتكليف على أنه من الصقور فيما يتعلق بالصين، واتهم الدولة الشيوعية بالتورط في "تغطية واسعة النطاق" لأصول كوفيد-19.

سفيرة الأمم المتحدة: إليز ستيفانيك

تم اختيار النائبة إليز ستيفانيك لتكون سفيرة ترامب لدى الأمم المتحدة. وستيفانيك هي رابع أعلى عضو جمهوري في مجلس النواب، وكانت حليفة قوية لترامب.

وقد رحب مؤيدو الرئيس المنتخب اليهود باختيار النائبة عن شمال ولاية نيويورك. ويُنظر على نطاق واسع إلى استجواب ستيفانيك الصارم حول معاداة السامية في الحرم الجامعي على أنه أدى إلى إقالة رؤساء جامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا.

قيصر الحدود: توم هومان

ترأس توم هومان عمليات الإنفاذ والإزالة في إدارة الهجرة والجمارك في عهد الرئيس باراك أوباما في عام 2013، قبل أن يتم اختياره لقيادة الوكالة من قبل ترامب في عام 2017.

ولن يحتاج هومان إلى موافقة مجلس الشيوخ باعتباره قيصر الحدود، وقد كلفه ترامب بالإشراف على خططه الطموحة لترحيل المهاجرين. وكان هومان من المؤيدين البارزين لعمليات الترحيل، حيث يدعم مبادرة ترامب لترحيل أكثر من مليون مهاجر غير شرعي.

رئيسة موظفي البيت الأبيض: سوزي وايلز

أدارت سوزي وايلز حملة ترامب الرئاسية لعام 2024 إلى جانب كوري ليفاندوفسكي وكريس لاسيفيتا.

وهي من قدامى المحاربين في السياسة في فلوريدا ويُنسب إليها على نطاق واسع الفضل في تنشيط حملة رون دي سانتيس لمنصب حاكم الولاية.

وزارة كفاءة الحكومة (DOGE): فيفيك راماسوامي، إيلون ماسك

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارته الثانية.

يذكر أن ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أما راماسوامي فهو رجل أعمال ومرشح رئاسي جمهوري سابق.

ووزارة كفاءة الحكومة هي وكالة جديدة أنشئت للإشراف على الإنفاق الفيدرالي وتقليصه. وتتكون الأحرف الأولى من اسمها من كلمة DOGE، وهي عملة مشفرة.

مستشار الأمن القومي: مايك والتز

تم اختيار النائب مايك والتز ليشغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب. وكان والتز عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، أول عضو في القوات الخاصة الذي يُنتخب لمجلس النواب.

ويشغل هذا المنصب حاليا جيك ساليفان. ومن بين مهامه إدارة وتنسيق أعمال كافة الأجهزة الحكومية الأمريكية الخاصة بالملفات الأمنية.

ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط

أعلن ترامب عزمه تعيين المستثمر العقاري ورائد الأعمال ستيف ويتكوف مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

ويترأس ويتكوف شركة للاستثمار والعقارات أسسها عام 1997 وتحمل اسمه، كما عمل في اللجنة التنفيذية للمجلس العقاري في نيويورك، وفقا لفريق ترامب.

ومن المتوقع أن تتولى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجديدة مهامها بعد تنصيبه كالرئيس الـ 47 للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.