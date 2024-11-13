انت الأن تتابع خبر دعا لتدمير غزة .. بيت هيغسيث وزير الدفاع الأمريكي القادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء أمس الثلاثاء، الضابط السابق في الحرس الوطني الأميركي ومقدم البرامج في محطة "فوكس نيوز"، بيت هيغسيث، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.

وقال ترمب في بيان "مع وجود بيت في القيادة، سيكون أعداء أميركا قد أُنذروا، قواتنا العسكرية ستكون عظيمة مجددا، وأميركا لن تتراجع أبدا".

وانضم هيغسيث إلى "فوكس نيوز" في عام 2014 كمتعاون، وبات الآن يشارك في تقديم برنامج "فوكس أند فرندز ويك اند" ، كما ألف كتبا عدة.

وشدد ترمب على نجاحات هيغسيث الذي تخرج من جامعتي برينستن وهارفرد، كمؤلف كتب، مؤكدا أن كتابه "ذي وور أون وورييرز" من بين أفضل مبيعات الكتب.

وبيت هيجسيث مؤيد قوي لإسرائيل، وأن إسرائيل يجب أن "تدمر غزة".

وعلاوة على ذلك، فقد دعم اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، وحث الولايات المتحدة على قصف إيران بشكل مباشر.

وتخرج بيت هيغسيث من جامعتي هارفارد وبرينستون وهو من المحاربين القدامى وخدم في غوانتانامو والعراق وأفغانستان. بالإضافة إلى ذلك، عمل كمقدم برامج في قناة "فوكس نيوز" الموالية للحزب الجمهوري لمدة ثماني سنوات.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية السابق جون راتكليف، سيترأس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)".

وشغل راتكليف منصب مدير المخابرات الوطنية خلال إدارة ترامب الأولى في الفترة من 26 مايو 2020 إلى 20 يناير 2021، وقبل ذلك عمل عضوا في مجلس النواب الأمريكي لعدة سنوات.