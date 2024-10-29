انت الأن تتابع خبر مجزرة إسرائيلية بسوق الصحابة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الطيران الإسرائيلي محيط سوق الصحابة المكتظ بالفلسطينيين في مدينة غزة.



وأكدت مقتل "121 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 110 منهم شمالي القطاع".



وفي وقت سابق من اليوم، قتل 77 فلسطينيا بينهم أكثر من 25 طفلا وعشرات الجرحى والمفقودين القصف الإسرائيلي على المبنى السكني في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



وذكر أن المبنى السكني المستهدف مكون من 5 طوابق وكان يأوي أكثر من 150 نازحا.