انت الأن تتابع خبر حزب الله: نخوض اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني أنه يخوض اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب مع قوة من الجيش الإسرائيلي، كاشفا أنه استهدف ناقلة جند أثناء الاشتباكات ما أدى إلى إحتراقها وقتل وجرح من فيها.



وقال "حزب الله" في سلسلة بيانات: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، نعلن:



استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:05 فجر اليوم الاثنين تجمعا لِقوات العدو الإسرائيلي في اللبونة بصلية صاروخية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:02 للمرة الثانية تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا إستهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 بقذائف المدفعية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 تحركات لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة اللبونة بِصلية صاروخية.

استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 7:30 صباح اليوم الاثنين ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 صلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في جنوب مارون الراس بِقذائف المدفعية.

لدى محاولة ‏قوة من جنود العدو الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة عيتا الشعب، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 بقذائف ‏المدفعية، مما أجبروها على التراجع.

أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 صلية صاروخية نوعية على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.

استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 14-10-2024 قوة مشاة إسرائيلية حاولت ‏التسلل إلى أطراف بلدة مركبا بقذائف المدفعية.

يخوض مجاهدو المقاومة الإسلامية مع قوات العدو الإسرائيلي اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية وما زالت الإشتباكات مستمرة حتى تاريخ صدور هذا البيان.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:30 ناقلة جند بِصاروخٍ موجه أثناء الإشتباكات في بلدة عيتا الشعب ما أدى إلى إحتراقها وقتل وجرح من فيها.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:30 تجمعا لقوات العدو في مستعمرة راموت نفتالي بصلية صاروخية.‏

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:20 تجمعا لقوات العدو في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:33 مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية".