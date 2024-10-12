انت الأن تتابع خبر غموض والغاز .. من هو الجاسوس الإسرائيلي الذي ضبط بلبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشفت معلومات جديدة حول جوشوا تارتاكوفسكي الذي أعلنت السلطات اللبنانية في وقت سابق، القبض عليه في ضاحية بيروت الجنوبية وتوقيفه بتهمة التجسس لصالح الاحتلال، بعدما أثار الشكوك في تصرفاته.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن المدعو وصل إلى لبنان قبل نحو أسبوعين "تحت ستار صحفي"، وعثر عند تفتيشه جواز سفر لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وبعد القبض عليه، تم ترحيله من لبنان إلى الولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن تدخل رسمى أمريكي في أزمة اعتقال الصحافي جوشوا تارتاكوفسكي في بيروت، وتم ترحيله بالفعل بعد يوم من التقارير الواردة في لبنان عن اعتقاله.

ونشرت "القناة 12" العبرية أن تارتكوفسكي "تظاهر في القرى الفلسطينية ضد السياج الفاصل واعتقلته" قوات الاحتلال.

وذكرت أن تارتكوفسكي من عائلة يهودية ووالده أحد الحاخامات المتطرفين.

وهو خريج جامعة براون وكلية لندن للاقتصاد، وهو يهودي متشدد سابق من القدس.

وفي البحث عنه على مواقع التواصل، يتبين ان الرجل يحمل الجنسيات البريطانية والأمريكية وجنسية الاحتلال الإسرائيلي، وهو عسكري سابق في جيش الاحتلال، ويقوم بنشر محتويات إلكترونية تتعلق بالأديان.

كما أثارت مواقفه السياسية الكثير من التساؤلات، نظرًا لتقلباته المستمرة بين تأييد اليمين المتطرف في الكيان ودعم اليسار المتطرف في اليوم التالي.