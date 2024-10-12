انت الأن تتابع خبر هل يستعد حزب الله لحرب شوارع طويلة في لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني السبت، إنه استهدف ‏قوة مشاة إسرائيلية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابها إصابة مباشرة، وقصف بصاروخ ‌‏موجّه جرافة عسكرية إسرائيلية كانت تحاول الخروج من محيط موقع راميا باتجاه البلدة وأصابها إصابة مباشرة.

وقال الحزب إنه قصف برشقة من الصواريخ النوعية مصنع المواد المتفجرة في جنوب مدينة حيفا.

من ناحية ثانية، قال مصدران مطلعان على عمليات حزب الله اللبنانية لـ"رويترز"، إنها تستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان، بعدما اغتالت إسرائيل قادتها، بقيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والعمليات البرية.

لكن الجماعة نفت تقرير الوكالة، واعتبرته "محض خيال كُتاب رويترز وصحافييها ومستشاريها الأمنيين ليس إلا".