انت الأن تتابع خبر قطر:لا مسار وساطة رسميا حتى الآن لوقف إطلاق النار بلبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يوم الخميس في مؤتمر صحفي إنه لا يوجد حتى الآن مسار وساطة رسمي يعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.



وأضاف أنه لا يعلم بوجود "ارتباط مباشر" بين اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان واقتراح وقف إطلاق النار في غزة والذي عملت قطر عليه بشكل مكثف إلى جانب مصر والولايات المتحدة.



وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، قد قال لصحيفة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أنه يقوم بمساعٍ جدّية مع أطراف دولية، بينها الولايات المتحدة، للَجْم التصعيد الإسرائيلي الأخير على لبنان، مضيفاً أن الساعات الـ 24 المقبلة ستكون حاسمة لحل "لا يفصل بين غزة ولبنان".



يأتي ذلك على وقع دعوة الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الحلفاء إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.