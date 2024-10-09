انت الأن تتابع خبر مي العيدان تكشف تفاصيل خلاف انتصار الشراح مع أحلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو نادر للنجمة الراحلة انتصار الشراح، يتضمن لقاءً قديمًا تكشف فيه تفاصيل خلافها مع الفنانة أحلام الشامسي، الذي نشأ بسبب تقليدها على المسرح. وأكدت انتصار في حديثها أن الفنانة الإماراتية تفهمت الأمر بصدر رحب بعد توضيح وجهة نظرها.



وتحدثت الشراح عن سبب استياء أحلام منها، موضحة أنها لم تقصد إهانتها كما ظنت في البداية، مما دفعها لرفع قضية ضدها. وأشارت إلى أنها التقت بأحلام شخصيًا بعد الخلاف، حيث شرحت لها وجهة نظرها وأكدت احترامها الكبير لموهبتها الغنائية، مما أسهم في إنهاء الخلاف بينهما.



اللقاء، الذي يعود تاريخه لسنوات عديدة مضت، حظي بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعاد ذكريات الخلاف البسيط بين الشراح وأحلام في بدايات الألفينيات. وعبر العديد من النشطاء عن آرائهم، مشيدين بمسيرة انتصار الشراح وأسلوبها الراقي في اختيار الأدوار.



كما أعرب البعض عن أسفهم لفقدان انتصار الشراح، معبرين عن محبتهم الكبيرة لها واعترافهم بموهبتها الفريدة في رسم البسمة على وجوه الجمهور.



وفي سياق متصل، نعت النجمة أحلام الشامسي الفنانة الراحلة، بعد أن توفيت إثر معاناة طويلة مع المرض خلال جائحة كورونا، حيث عبّرت عن حزنها العميق من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية لها بالرحمة والمغفرة .