رئيس النيابة الإدارية يأمر بفتح تحقيق مع مدرس تحرش بطالبة إعدادية بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من قيام مدرس -ويعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة- بالتحرش بها.

وكلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق النيابة الإدارية للتعليم بمحافظة الجيزة بسرعة مباشرة التحقيقات في تحرش المدرس بالطالبة.

يذكر أن وزارة الداخلية كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فیس بوك" یتضمن تضرر طالبة من مدرس لقيامه بالتحرش بها عقب استدراجها داخل إحدى المراكز التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "مدرس - مقيم بمحافظة الجيزة"، وبواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.