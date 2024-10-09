أميرة أديب: أهلي رفضوا دخولي التمثيل ورفعت شعارًا لن أعيش في جلباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 01:29 مساءً - حلت أميرة أديب ضيفة على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس والتي كشفت عن طبيعة علاقتها بوالدها وكواليس عن حياته الشخصية.

وقالت أميرة أديب: أنا قررت أكون شخصية مسئولة عن نفسي، منذ 6 سنوات وده لأن أهلي في البداية كانوا رافضين أني أدخل مجال التمثيل، ولكن أنا قررت أن يكون ليا رحلتي الخاصة بعيده عن عائلتي تمامًا، غير أني قررت أن أرفع شعار لن أعيش في جلباب أبي.

جدير بالذكر أن أميرة أديب قدمت العديد من الأعمال خلال الفترة السابقة وكان آخر أعمالها في الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد، تأليف وإخراج هاني كمال وشارك في العمل كل من شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، دنيا جمعة، هاجر الشرنوبي، أسامة الهندي، أية سليم وآخرين.

وكان آخر أعمالها في السباق الرمضاني مسلسل مين قال، الذي عرض في 2022 بطولة جمال سليمان ومن تأليف عبدالعزيز النجار وإخراج نادين خان وشارك في العمل كل من جمال عبدالناصر، نادين، ديانا هشام، أحمد داش، إلهام صفي الدين، وآخرين.

ودارت الأحداث حول طالب اسمه شريف في الثانوية العامة وكان مجموعه يؤهله لدخول كلية الهندسة التي يحلم ذويه بارتيادها، إلا أنه يطمح بامتلاك مشروعه المتمثل بصناعة مقاعد من الورق.

وإلى الأن لم تحسم أميرة أديب عن مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم 2025.