العالم اليوم - إسرائيل تستهدف مصنع أسلحة ومقر استخبارات لحزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 01:22 مساءً - أفاد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بتنفيذ سلسلة ضربات جوية على مصنع للأسلحة ومقر استخبارات تابعين لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش في بيان: "خلال الليل، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الضربات المستهدفة المستندة إلى معلومات استخباراتية ضد منشأة لإنتاج الأسلحة لحزب الله ومقر استخبارات لحزب الله في منطقة الضاحية، معقل إرهابي رئيسي لحزب الله في بيروت".

وأضاف: "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك تقديم تحذيرات مسبقة للسكان في المنطقة".

وتابع: "قامت منظمة حزب الله الإرهابية عمداً بدفن مرافق تخزين الأسلحة الخاصة بها تحت المباني السكنية والمدارس والمساجد والجامعات، مما يعرض السكان المدنيين في المنطقة للخطر".

وأدى الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله إلى مقتل ما يزيد على ألف شخص في لبنان خلال الأسبوعين المنصرمين ودفع أكثر من مليون شخص إلى النزوح.