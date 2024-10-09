انت الأن تتابع خبر بايدن قال لا أحد يقف بوجه أمريكا فجاءه إعصار ميلتون .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ضرب إعصار ميلتون المدمر اكثر من 6 ولايات امريكية، نتج عنه اكثر من 250 قـتيل، و 700 مفقود كحصيلة أولية وخسائر بالمليارات وانقطاع الكهرباء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال سابقا"لا أحد يقف بوجه أمريكا"، فجاءه ميلتون.

وناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن، السكان بضرورة الفرار مما قد يكون أسوأ كارثة طبيعية تجتاح الولاية منذ قرن.



وقال بايدن من البيت الأبيض: "إنها مسألة حياة أو موت، وليس هذا من باب المبالغة"، وحث الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة على "الإخلاء الآن، الآن، الآن".



وتحدثت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى الأميركيين حول ما يمكن توقعه، قائلة إن ميلتون " أسوأ عاصفة تؤثر على منطقة تامبا "بفلوريدا" منذ أكثر من 100 عام" إذا استمرت على مسارها الحالي.

طقس العرب

تشير أحدث الرصدات الجوية للإعصار ميلتون المدمر الواردة لدى طقس العرب، إلى وقوعه بالقرب من خط العرض 23.8 شمالًا وخط الطول 86.0 غربًا، ولازال ميلتون يتحرك نحو الشمال الشرقي بسرعة (19 كم/ساعة) حيث من المتوقع أن يستمر بالتحرك باتجاه الشمال الشرقي يومي الخميس والجمعة ويصل إلى اليابسة على طول الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا في وقت متأخر من هذه الليلة وفي وقت مبكر من صباح يوم غد الخميس قبالة الساحل الشرقي لفلوريدا.

ويترافق الإعصار ميلتون مع رياح مدمرة بلغت أقصى سرعة لها 260 كم/ساعة، بعد أن استعاد قوته وتطور مرة أخرى إلى إعصار من الفئة 5 على مقياس سافير-سيمبسون، بعد أن انخفض الضغط الجوي مجدداً في مركز الإعصار إلى حوالي 914 مليبار، ومن المتوقع أن تؤدي الرياح القوية المرافقة للإعصار لرفع الأمواج إلى ما يزيد عن 10 أمتار مما يهدد بغمر المناطق القريبة من الساحل بالمياه التي تتحرك إلى الداخل من الشاطئ، والتي قد يصل ارتفاعها إلى 15 قدم في بعض المناطق في ولاية فلوريدا.

كما يشكل الإعصار ميلتون خطراً حقيقياً بتشكل الفيضانات وغمر المناطق الساحلية بفعل الأمطار الضخمة المتوقع أن تتجاوز 500 ملميتر في بعض الأجزاء الوسطى والشمالية من شبه جزيرة فلوريدا حتى يوم الخميس وقد تكون الأحوال الجوية في أمريكا هي الاسوأ منذ 100 عام بعد تعرض الولايات الجنوبية لأمريكا للإعصار الثاني في ظرف أسبوعين فقط، كما يشكل الإعصار خطراً من حدوث فيضانات مفاجئة وكارثية تهدد حياة الكثيرين من سكان ولاية فلوريدا مما أجبر السلطات بإصدار أوامر إخلاء لأكثر من مليون شخص للابتعاد عن مسار ميلتون.

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