14 شركة تعلق رحلاتها إلى بيروت

انت الأن تتابع خبر14 شركة تعلق رحلاتها إلى بيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر اللبناني جان عبود عن "تراجع كبير في حركة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وتوقف نحو 14 شركة طيران رحلاتها إلى لبنان، وذلك بسبب التطورات الأمنية والعسكرية الحاصلة على الساحة اللبنانية"، مشيراً إلى أن التراجع تراوح بين 30 و40%.



وقال عبود في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية إن الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى لبنان، هي: tarom، Kuwait airways، saudia، Lufthansa، Sun Express، Swissair، France Air، Transavia، Turkiye، Cyprus Airways.

ولفت إلى أن "شركة الطيران التركية علقت رحلاتها إلى بيروت منذ 4 أو 5 أيام"، وأن شركة Cyprus Airways ستستأنف رحلاتها إلى بيروت بين الإثنين أو الثلاثاء بعدما كانت قد علقتها.



كما أشار الى أن الخطوط الجوية الإثيوبية سبق أن خفضت رحلاتها إلى لبنان لرحلة واحدة بدلاً من 3 رحلات.

وقال : "من شركات الطيران التي خفضت رحلاتها من ثلاث رحلات إلى اثنتين يوميا الملكية الأردنية والاتحاد والقطرية والمصرية والإماراتية"، مبينا أن شركتي Flydubai والعربية لا تزالان تأتيان إلى لبنان.

وأكد أن شركة طيران الشرق الأوسط تقوم بعمل جبار، وتضع رحلات إضافية لسد الفراغ الحاصل مع توقف بعض الشركات الأخرى عن القدوم إلى لبنان، وأن "الميدل إيست" تُسَيِّر رحلات الى كل الخطوط والوجهات، وأنها مع توقف الخطوط الجوية التركية قامت بزيادة عدد رحلاتها إلى تركيا وإسطنبول.