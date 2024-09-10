انت الأن تتابع خبر إيران تعتزم ترحيل مليوني لاجئ أفغاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني أحمد رضا رادان، في حوار الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية تعتزم اتخاذ إجراءات لترحيل نحو مليوني شخص، لا يحملون صفة إقامة قانونيّة بحلول مارس المقبل.

وكان احتدم النقاش في إيران منذ أشهر بشأن عدد المهاجرين الكبير القادمين من أفغانستان، الذين فروا من بلادهم منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في 2021.

وتحدث وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في حوار تلفزيونيّ، الإثنين، عن معاناة الأفغان، قائلًا إنّهم "أناس مثقفون، لكن لا نستطيع استقبال الكثير للغاية من المهاجرين"، وأضاف: "لدينا خطة للتعامل مع هذا الأمر بطريقة منظمة وغير مثيرة للاضطراب، والأولوية هي بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين".

ويعيش نحو 4.5 مليون لاجئ أفغاني حاليًا في إيران، الكثير منهم بدون تصريح إقامة، بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين. وتعتقد وسائل الإعلام الإيرانية أن العدد غير الرسمي أعلى بكثير.