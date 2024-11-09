انت الأن تتابع خبر إحصائيات صادمة: 53 ألف شهيد ومفقود وآلاف الأطفال بلا مأوى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تقريرًا مروعًا يعكس الأوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع بفعل الهجوم المستمر منذ 400 يوم. وأظهرت الإحصائيات أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3,798 مجزرة، مما أسفر عن سقوط 53,552 شهيدًا ومفقودًا، من بينهم 10,000 مفقود.



وبحسب التقرير، بلغ عدد الشهداء الذين نُقلوا إلى المستشفيات 43,552، بينهم 17,385 من الأطفال، و209 رضّع وُلِدوا واستشهدوا خلال فترة الحرب. وشهدت الإحصائيات إبادة 1,367 عائلة بالكامل من السجل المدني، وتوفي 38 شخصًا جراء المجاعة.



ومن بين الشهداء، سُجلت وفاة 11,891 امرأة، فيما استشهد 1,054 من الطواقم الطبية، و85 من الدفاع المدني، و184 صحفيًا. كما أنشأ الاحتلال 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات انتُشل منها 520 شهيدًا.



ووصل عدد الجرحى إلى 102,765، بينهم 398 من الصحفيين، فيما شكل الأطفال والنساء 70% من الضحايا. وقد استهدف الاحتلال 202 مركز إيواء، تاركًا 35,055 طفلًا بلا أحد من والديهم، بينما يواجه 3,500 طفل خطر الموت بسبب سوء التغذية.



تجسد هذه الأرقام حجم المأساة الإنسانية في،

وتطالب بضرورة تحرك دولي لإنهاء العدوان وتقديم المساعدات الطارئة للمدنيين المتضررين.