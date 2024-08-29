انت الأن تتابع خبر العالم الإسلامي تُدين عدوان الاحتلال في الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدانت رابطة العالم الإسلاميّ، الخميس، "هجومَ جيش حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مُدن جنين وطولكرم وطوباس، ومحاصرة مئات الجنود الإسرائيليين للمستشفيات بالضفة الغربية، مما أسفر عن عددٍ من القتلى وإلحاق أضرارٍ بالممتلكات".



وندد الأمين العام للرابطة، محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان لها، بهذه الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مجدِّدا "دعوتَه المُلحّة للمجتمع الدولي ليقف وقفةً صادقةً وجادّةً لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، واتّخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف هذا العدوان المتواصل، وتفعيل إجراءات المساءلة والمحاسبة بحق كل المتورطين فيه".