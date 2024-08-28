انت الأن تتابع خبر تفاصيل الهزة الأرضية هل حسيت بالزلزال.. اعرف معلومات عن الزلزال الذي حدث منذ قليل وأين كان؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت المصادر الإعلامية عن تفاصيل الهزة الأرضية التي شهدتها القاهرة بعد ظهر اليوم، وبالتحديد في المناطق التي تشمل فيصل، دار السلام والمعادي،

حيث شعر السكان بالاهتزاز بوضوح. بعد الحدث، أصدر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا توضيحيًا يشرح خلاله أن الهزة الأرضية نتجت عن الأعمال الإنشائية الجارية في العاصمة، ما أدى إلى هبوط جزئي في القشرة الأرضية.

تم تسجيل الزلزال عند الرابعة عصرًا ما عدا ثلاث دقائق، ووصفه رئيس المعهد بأنه بسيط ولم ينتج عنه أية إصابات أو انهيارات. بالإضافة إلى ذلك، هناك تأكيدات بعدم وجود مخاوف من توابع خطيرة تلحق بهذه الهزة.

في السياق نفسه، برزت تصريحات العالم الهولندي التي سبقت الزلزال بأيام، حيث حذّر من احتمالية حدوث هزات أرضية في مصر والدول المطلة على البحرين الأحمر والأبيض، متوقعًا ظواهر فلكية وأرضية غريبة ومؤثرة. وعلى الرغم من تشكيك الخبراء في هذه التنبؤات، إلا أن الحدث الأخير يعيد تقييم مدى جدية هذه التحذيرات.

تعكس هذه الأحداث الحاجة إلى مراجعة وتقييم التأثيرات المحتملة للأعمال الإنشائية على الاستقرار الجيولوجي في المناطق الحضرية، خاصة في ضوء التطورات العمرانية السريعة التي تشهدها القاهرة وغيرها من المدن الكبرى.