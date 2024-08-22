انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 40 ألفًا و265 شهيدًا، و93 ألفًا و144 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ 321 من الحرب، عبر منصة تلغرام: "ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40265 شهيدا، و93144 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأوضحت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و163 إصابة خلال 24 ساعة".

وشدد التقرير على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

