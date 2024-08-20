انت الأن تتابع خبر "أنا أعلم بكل ماسيحدث لاتخرجوا من منازلكم ستندمون".. تنبؤات العرافة ليلى عبد اللطيف التي كذبها الجمهور وبدأت بالتحقق.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوصت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في آخر ظهور لها بأن يظل المواطنون في منازلهم خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الأمان الشخصي، مشيرة إلى توقعاتها بوقوع أحداث مؤسفة في العديد من الدول العربية. وقد أعربت عبد اللطيف عن قلقها بشأن سلامة المنطقة، متوقعة انتشار فيروس جديد في عمان وعدم استقرار للوضع الأمني في لبنان، قائلة إنه من المرجح أن يشهد هجوم على محطة فضائية واشتباكات في بيروت.

وأضافت ليلي عبد اللطيف