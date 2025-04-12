سيئول ـ .د.ب.أ: يعتزم عمدة سيئول أوه سي-هون الإعلان عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية حيث أعلن مساعدوه في بيان صحفي أن عمدة سيئول سيصدر الإعلان يوم الأحد، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية. ورغم أن أوه سي-هون لم يكشف بعد عن المكان الذي يعتزم فيه الإعلان عن قراره، قال مساعدوه إنه سيختار مكانًا رمزيًّا يسعى فيه إلى تطبيق سياسات لمساعدة أفراد المجتمع الضعفاء. وقد قدَّم مساعدو أوه الرئيسيون، من بينهم نائب رئيس البلدية للشؤون السياسية كيم بيونج مين، استقالاتهم لمساعدة أوه في سعيه إلى تولي منصب الرئاسة. وبعد فترة وجيزة من استقالته، سيتولى كيم منصب المتحدث باسم حملة أوه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمدة سيئول يعتزم الترشح للرئاسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.