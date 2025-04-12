العالم اليوم - إيران "لا تتوقع مباحثات طويلة" مع أميركا في مسقط

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 04:21 مساءً - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات حول برنامج طهران النووي بين إيران والولايات المتحدة التي بدأت السبت في العاصمة العمانية مسقط، يفترض ألا تستمر وقتا طويلا.

وصرح إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي "إنها بداية (...) لا نتوقع أن تكون هذه الجولة من المباحثات طويلة جدا"، لافتا الى أن الجانبين يتبادلان "مواقفهما المبدئية" عبر وسيط عماني.

وتستضيف مسقط المحادثات بين واشنطن وطهران التي بدأت، يوم السبت، بهدف إطلاق مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تقدما سريعا، فيما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويرأس وزير الخارجية عباس عراقجي الوفد الإيراني، بينما يتولى مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إدارة المحادثات من الجانب الأميركي.

وقال مصدر عماني لرويترز إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة تركز على تهدئة التوتر في المنطقة وتبادل السجناء والتوصل إلى اتفاقات محدودة لتخفيف العقوبات على إيران مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.