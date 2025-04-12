العالم اليوم - القبض على "السيد شيطان" بعدما هدد باغتيال ترامب

انتم الان تتابعون خبر القبض على "السيد شيطان" بعدما هدد باغتيال ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 02:16 صباحاً - ألقت السلطات الأميركية القبض على رجل، ووجهت إليه تهمة إطلاق تهديدات باغتيال الرئيس دونالد ترامب في رسائل عبر الإنترنت، حسبما أعلنت وزارة العدل في بيان، الجمعة.

وذكر البيان أن الرجل قال على حسابه المسمى "السيد شيطان" في "يوتيوب"، إنه ضاعف مشترياته من الأسلحة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

وقال في أحد مقاطعه المصورة: "سأقتله" في إشارة إلى ترامب، كما وصف أيضا عناصر شرطة الهجرة الأميركيين بأنهم "إرهابيون"، بحسب الوزارة.

وعقب تلقيه بلاغا، أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي، الأربعاء، شون مونبر صاحب الـ32 عاما المقيم في بتلر بولاية بنسلفانيا شرقي الولايات المتحدة.

وفي هذه المدينة الصغيرة، كان ترامب نجا بأعجوبة من إطلاق نار عليه خلال تجمع انتخابي في يوليو الماضي، بينما قتل المسلح برصاص الشرطة.